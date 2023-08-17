Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна женщина, 1963 года рождения, получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела, который произошел около 10 ч утра, также поврежден жилой дом, загорелось хозяйственное сооружение. На месте работают соответствующие службы.