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Россияне ударили по Заосколью Купянского района: одна женщина погибла, другая ранена

17 августа, 2023 четверг
11:36
Война с Россией

Российская оккупационная армия в четверг, 17 августа, обстреляла Заосколье Купянского района Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла, а другая получила ранения

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна женщина, 1963 года рождения, получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела, который произошел около 10 ч утра, также поврежден жилой дом, загорелось хозяйственное сооружение. На месте работают соответствующие службы.

  • 9 августа власти призвали жителей Купянщины эвакуироваться из-за увеличения интенсивности и хаотичности российских обстрелов.
  • За первые два дня обязательной эвакуации из Купянского района Харьковской области вывезли 33 человека. В ОВА заявили, что в общей сложности планируют эвакуировать около 12 тысяч человек.
  • За первую неделю из Купянского района Харьковской области эвакуировали 436 человек, из них  128 детей.
Украина
Россия
російська армія
Харковщина
воєнні злочини Росії
Олег Синегубов
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