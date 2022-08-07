Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

"Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные Силы с профессиональным праздником. К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что устанавливаются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

Ранее мы сообщали, что в Кременчуге и Виннице были слышны звуки , похожие на взрывы.

Вечером 7 августа армия РФ обстреляла Харьков.

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