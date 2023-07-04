Россияне ударили по центру села на Черниговщине: ранены три человека
Утром 4 июля российская оккупационная армия нанесла мощный удар по центру села на Черниговщине, в результате чего получили ранения трое местных жителей
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Враг нанес мощный удар по центру села Буда-Воробьевская Новгород-Сиверского района. Как следствие - трое раненых. Двоих раненых пришлось эвакуировать еще во время обстрела", - написал он.
По его словам, двух человек вывезли с места обстрела начальник РВА и его заместитель и передали медикам скорой. Третий пострадавший обратился за помощью сам.
"У всех состояние средней тяжести", - уточнил Чаус.
Он подчеркнул, что Буда-Воробьевская постоянно попадает под обстрелы.
"За это время из села выехала половина жителей. Однако еще более полутора сотен до сих пор там", - написал чиновник.
- 2 июля Корюковский и Новгород-Сиверский районы Черниговщины армия РФ обстреляла из минометов .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.44
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное