Россияне ударили по центру села на Черниговщине: ранены три человека

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Враг нанес мощный удар по центру села Буда-Воробьевская Новгород-Сиверского района. Как следствие - трое раненых. Двоих раненых пришлось эвакуировать еще во время обстрела", - написал он.

По его словам, двух человек вывезли с места обстрела начальник РВА и его заместитель и передали медикам скорой. Третий пострадавший обратился за помощью сам.



"У всех состояние средней тяжести", - уточнил Чаус.

Он подчеркнул, что Буда-Воробьевская постоянно попадает под обстрелы.

"За это время из села выехала половина жителей. Однако еще более полутора сотен до сих пор там", - написал чиновник.