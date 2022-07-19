Россияне ударили по центру Краматорска, пылают многоэтажки, погиб по меньшей мере один человек
Во вторник, 19 июля, российские оккупанты обстреляли центральную часть Краматорска в Донецкой области, погиб по меньшей мере один человек
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в telegram.
"Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации - авиационными ракетами. Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском.
В жилых этажах, оказавшихся в эпицентре удара, поднялись пожары. Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям. Детали – впоследствии", - написал Кириленко.
- 15 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате обстрела были повреждены семь жилых домов и два объекта инфраструктуры.
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