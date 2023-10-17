Россияне ударили по центру Херсона: ранены две женщины
Днем 17 октября российская оккупационная армия ударила по Херсону, в результате чего получили ранения две гражданские женщины
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его информации, ранения получили женщины 57 и 66 лет. Медики оказали им помощь на месте.
"Есть частичное разрушение их жилья. Также повреждены соседние многоэтажки", – написал чиновник.
Также он опубликовал видео с результатами прилета.
- Ранее в этот день РФ обстреляла Херсон и поселок поблизости, в результате чего получили ранения 6 человек.
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