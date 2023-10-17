Россияне ударили по центру Херсона: ранены две женщины

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его информации, ранения получили женщины 57 и 66 лет. Медики оказали им помощь на месте.

"Есть частичное разрушение их жилья. Также повреждены соседние многоэтажки", – написал чиновник.

Также он опубликовал видео с результатами прилета.