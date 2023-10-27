Россияне ударили по центру Херсона: по меньшей мере 7 раненых

Впоследствии глава Херсонской ОВА Александр Прокудин проинформировал, что количество пострадавших в результате российских обстрелов возросло до семи.

Три женщины, 82, 76 и 49 лет, получили легкие ранения. Им оказали помощь в медучреждении и отпустили домой.

"Двое мужчин 54 лет, а также херсонцы 55 и 58 лет получили множественные осколчные ранения. Однако повреждения легкие, им оказана помощь на месте. От госпитализации они отказались", - отметил он.

Прокудин добавил, что обстрел РФ разрушил два частных дома, еще три разрушены частично, а 10 повреждены.

Об обстреле Херсона сообщал начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"В результате недавнего обстрела Херсона со стороны российских вражеских войск повреждены более десятка жилых домов в центре города", - написал он.

Кроме того, по словам Мрочко, известно о нескольких пострадавших людях.

Фото: t.me/roman_mrochko

В Херсонской областной прокуратуре сообщали , что россияне ударили по жилым кварталам Херсона около 18:25. По состоянию на 20:10 известно о по меньшей мере шести пострадавших гражданских.

Также были повреждены и частично разрушены частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Фото: t.me/roman_mrochko

В ГСЧС добавили , что в результате взрыва, возникшего из-за попадания россиян по Херсону в одном из домов были заблокированы две женщины: 76 и 83 лет. Их эвакуировали чрезвычайники.

"Также от взрыва возник пожар разрушенных конструкций домов, который огнеборцы быстро ликвидировали", - сообщили в ГСЧС.