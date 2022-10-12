Россияне ударили по центральному рынку Авдеевки Донецкой области: 7 человек погибли, еще 8 пострадали
В Донецкой области 12 октября оккупанты нанесли удар по центральному рынку Авдеевки, убили 7 человек, еще 8 ранили. В ОВА призвали эвакуироваться
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
Во время российских обстрелов на центральном рынке находились многие люди. В результате вражеского удара по меньшей мере 7 из них погибли, еще 8 получили ранения.
"У таких обстрелов нет никакой военной логики - только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способны противостоять украинскому войску, они "воюют" с безоружными гражданскими", - подчеркнул председатель ОВА.
Павел Кириленко призвал жителей Донбасса эвакуироваться.
- 11 октября в Донецкой области оккупанты убили 6 мирных жителей, ранили одного.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.17
Покупка 40.17Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.73
- Актуальное
- Важное