Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

Во время российских обстрелов на центральном рынке находились многие люди. В результате вражеского удара по меньшей мере 7 из них погибли, еще 8 получили ранения.

"У таких обстрелов нет никакой военной логики - только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способны противостоять украинскому войску, они "воюют" с безоружными гражданскими", - подчеркнул председатель ОВА.

Павел Кириленко призвал жителей Донбасса эвакуироваться.

11 октября в Донецкой области оккупанты убили 6 мирных жителей, ранили одного.

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