Россияне ударили по центральному району Харькова ракетой, один человек погиб, 18 ранены

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram.

По его словам, сегодня в один из центральных районов Харькова попала ракета оккупантов.

"18 человек травмированы и госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, один человек погиб на месте. Сейчас спасатели работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия", - написал Синегубов.

Он попросил жителей города быть очень осторожными.

"Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Не пренебрегайте сигналами тревоги", - призвал Синегубов.

15 апреля в Харькове оккупанты обстреляли район ХТЗ , погибли 8 человек, 42 человека были ранены.

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