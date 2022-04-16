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Россияне ударили по центральному району Харькова ракетой, один человек погиб, 18 ранены

16 апреля, 2022 суббота
14:02
война с Россией

В субботу, 16 апреля, в результате ракетного удара по одному из центральных районов Харькова один человек погиб, еще 18 человек госпитализированы с ранениями

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram.

По его словам, сегодня в один из центральных районов Харькова попала ракета оккупантов.

"18 человек травмированы и госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, один человек погиб на месте. Сейчас спасатели работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия", - написал Синегубов.

Он попросил жителей города быть очень осторожными.

"Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Не пренебрегайте сигналами тревоги", - призвал Синегубов.


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