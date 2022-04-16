Россияне ударили по центральному району Харькова ракетой, один человек погиб, 18 ранены
В субботу, 16 апреля, в результате ракетного удара по одному из центральных районов Харькова один человек погиб, еще 18 человек госпитализированы с ранениями
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram.
По его словам, сегодня в один из центральных районов Харькова попала ракета оккупантов.
"18 человек травмированы и госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, один человек погиб на месте. Сейчас спасатели работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия", - написал Синегубов.
Он попросил жителей города быть очень осторожными.
"Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Не пренебрегайте сигналами тревоги", - призвал Синегубов.
- 15 апреля в Харькове оккупанты обстреляли район ХТЗ , погибли 8 человек, 42 человека были ранены.
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