Россияне ударили по трем районам Никопольщины: повреждены линии электропередач

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Оккупанты пять раз обстреливали Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии. Так 40 снарядов прилетели в Никопольскую, Красногригорьевскую и Марганецкую общины. Пострадавших нет.

В Никопольской общине изуродованы частные дома и хозяйственные постройки. Также повреждена линия электропередач.

В Красногригорьевской общине из-за вражеских ударов изуродовано шесть частных домов, два газона, парники и магазин. Разбита также электросеть.

Последствия ночных обстрелов в Марганецком обществе выясняются.

За минувшие сутки, 26 декабря, российские войска нанесли два ракетных удара и совершили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.