Россияне ударили по трем районам Никопольщины: повреждены линии электропередач
Российские захватчики во вторник, 27 декабря, нанесли пять ударов по трем районам Никопольщины, в результате чего была повреждена электросеть
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Оккупанты пять раз обстреливали Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии. Так 40 снарядов прилетели в Никопольскую, Красногригорьевскую и Марганецкую общины. Пострадавших нет.
В Никопольской общине изуродованы частные дома и хозяйственные постройки. Также повреждена линия электропередач.
В Красногригорьевской общине из-за вражеских ударов изуродовано шесть частных домов, два газона, парники и магазин. Разбита также электросеть.
Последствия ночных обстрелов в Марганецком обществе выясняются.
- За минувшие сутки, 26 декабря, российские войска нанесли два ракетных удара и совершили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.
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