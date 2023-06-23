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Россияне ударили по транспортному предприятию в Херсоне: двое погибших, четверо раненых

23 июня, 2023 пятница
13:02
Война с Россией

В пятницу, 23 июня, российские войска нанесли удар по коммунальному транспортному предприятию в Херсоне, в результате чего погибли два человека, четверо получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"В Херсоне оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Избивали по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города", - написал он.

В результате обстрела погибли двое работников предприятия: 55-летний и 43-летний мужчины, последнего пытались спасти врачи, однако его травмы оказались слишком тяжелыми.

Также во время обстрела были ранены четыре коллеги погибших. Их госпитализировали.

  • В четверг, 22 июня, россияне в очередной раз обстреляли Херсон - четыре человека получили ранения, среди них двое местных жителей и студенты-волонтеры из Ровно.
Украина
Херсон
Херсонщина
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