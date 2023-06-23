Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"В Херсоне оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Избивали по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города", - написал он.

В результате обстрела погибли двое работников предприятия: 55-летний и 43-летний мужчины, последнего пытались спасти врачи, однако его травмы оказались слишком тяжелыми.

Также во время обстрела были ранены четыре коллеги погибших. Их госпитализировали.