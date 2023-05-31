Россияне ударили по транспортному предприятию на Днепропетровщине: пострадал ребенок
Утром среды, 31 мая, враг обстрелял транспортное предприятие Межирицкой общины Павлоградского района Днепропетровской области
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате вражеской атаки 31 мая есть разрушение транспортного предприятия. Также легкое ранение получил 8-летний ребенок.
Кроме того, Лысак сообщил, что вечером 30 мая российская армия целила по Никопольскому району. На Марганецкую общину агрессор сбросил снаряды из БПЛА. Отмечается, что пострадавших нет.
- 28 мая россияне били тяжелой артиллерией по Никопольщине. Вечером с дрона-камикадзе агрессор атаковал Марганецкую общину.
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