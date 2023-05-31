Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате вражеской атаки 31 мая есть разрушение транспортного предприятия. Также легкое ранение получил 8-летний ребенок.

Кроме того, Лысак сообщил, что вечером 30 мая российская армия целила по Никопольскому району. На Марганецкую общину агрессор сбросил снаряды из БПЛА. Отмечается, что пострадавших нет.