Россияне ударили по Торецку и Северскому в Донецкой области: 2 раненых
В воскресенье, 13 августа, российские оккупанты атаковали из артиллерии Торецк и Северск Донецкой области. В результате две женщины получили осколочные ранения
Об этом сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, пишет Общественное.
"В Торецке от взрыва снаряда ранена 20-летняя женщина, а в Северске во время обстрелов получила телесные повреждения в собственной квартире 71-летняя женщина. Обоих доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - заявила Руденко.
Она также отметила, что по данному факту прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.
- В пятницу, 11 августа, российские террористы обстреляли Елизаветовку Марьинской общины Донецкой области. В результате погибла женщина и ранен мужчина
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