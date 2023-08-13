Россияне ударили по Торецку и Северскому в Донецкой области: 2 раненых

Об этом сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, пишет Общественное.

"В Торецке от взрыва снаряда ранена 20-летняя женщина, а в Северске во время обстрелов получила телесные повреждения в собственной квартире 71-летняя женщина. Обоих доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - заявила Руденко.

Она также отметила, что по данному факту прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.