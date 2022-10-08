Россияне ударили по Сумской области 28 неуправляемыми ракетами. Есть раненый, повреждено аграрное предприятие

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

По селам Краснопольской и Великописаревской громад произошло 55 приходов, из них - 28 неуправляемых ракет. Россияне били из САУ и минометов, нанесли 4 авиаудара с вертолётов, которые не пересекали государственную границу.

"В результате авиаудара по одному из сел Великописаревской громады ранен мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями. Также повреждены несколько помещений тракторной бригады одного из аграрных предприятий, сушилка для зерна, комбайн "Джондир" и трактор. Кроме того, загорелось поле. – написал Живицкий.

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