Россияне ударили по Степногорску на Запорожье: двое раненых
Российские военные 27 мая обстреляли Степногорск Запорожской области. В результате обстрела пострадали двое местных жителей
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
Отмечается, что россияне обстреляли Степногорск из "градов". Попали в жилищный сектор.
В результате обстрела получил ранение 65-летний мужчина, который шел по улице. Другой мужчина сейчас в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Малашко добавил, что специалисты работают над ликвидацией последствий попадания.
- Напомним, 26 мая российская оккупационная армия обстреляла из артиллерии Гуляйполе Запорожской области, в результате чего ранены две женщины.
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