Россияне ударили по Степногорску на Запорожье: двое раненых

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Отмечается, что россияне обстреляли Степногорск из "градов". Попали в жилищный сектор.

В результате обстрела получил ранение 65-летний мужчина, который шел по улице. Другой мужчина сейчас в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Малашко добавил, что специалисты работают над ликвидацией последствий попадания.