Россияне ударили по Степногорскому на Запорожье, есть пострадавшие
Российские войска в субботу, 15 июля, обстреляли поселок Степногорский Запорожской области, в результате чего пострадали три человека
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Он отметил, что россияне обстреляли поселок Степногорский из "града". Они попали в административное здание поселкового совета.
Сейчас известно о трех пострадавших: двух женщинах и одном мужчине.
- 14 июля армия РФ нанесла удары по 9 областям Украины. В результате обстрелов повреждена гражданская и критическая инфраструктура, пострадал один человек.
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