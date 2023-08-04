Россияне ударили по Станиславу на Херсонщине: ранен мужчина
Российская оккупационная армия в пятницу, 4 июля, обстреляла село Станислав Херсонской области, в результате чего один человек получил ранение
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
"Враг бил по жилым домам - повреждены по меньшей мере четыре дома. Ранение получил 40-летний мужчина", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте попадания работают экстренные службы.
- Утром 4 августа российская оккупационная армия сбросила на Одрадокаменку Херсонской области две управляемые авиабомбы. Ранение получил 50-летний мужчина.
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