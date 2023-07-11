Россияне ударили по Софиевке в Херсонской области: погибла женщина
Днем 11 июля российская оккупационная армия ударила градами по Софиевке на Херсонщине, в результате чего погибла женщина и получил ранения мужчина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Российская армия ударила из "градов" по Софиевке Станиславской общины, – пострадали мирные люди", – написал он.
"По предварительной информации, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения", - добавил чиновник.
На месте работают спасательные службы.
- За прошедшие сутки враг совершил 52 обстрела Херсонщины. Из-за российских обстрелов Херсона пострадал мирный житель.
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