Россияне ударили по Софиевке в Херсонской области: погибла женщина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Российская армия ударила из "градов" по Софиевке Станиславской общины, – пострадали мирные люди", – написал он.

"По предварительной информации, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения", - добавил чиновник.

На месте работают спасательные службы.