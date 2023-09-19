Россияне ударили по Середине-Буде на Сумщине: ранены два человека
Во вторник, 19 сентября, российские террористы обстреляли город Середина-Буда на Сумщине: в результате вражеской атаки два человека получили ранения
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
Враг ударил по городу Середина-Буда Шосткинского района около 11:30. В результате российской атаки ранения получили двое местных жителей: 62-летний мужчина и 66-летняя женщина. Они были на территории собственного домохозяйства. Кроме того, были повреждены два дома.
"При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.
- 19 сентября русская армия обстреляла херсонский троллейбус. В результате атаки РФ погиб сержант полиции и пассажир, еще один человек получил ранения.
- В тот же день россияне атаковали управляемой авиабомбой Купянск: погибли три человека.
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