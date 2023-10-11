Россияне ударили по ритуальному транспорту на кладбище Херсона: пострадали трое работников
Утром среды, 11 октября, российская армия атаковала беспилотником ритуальный транспорт на кладбище в Херсонской области, в результате чего ранения получили три человека
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
По данным следствия, россияне совершили прицельную атаку на транспорт ритуальной службы на кладбище около 11:40.
В результате взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта.
Одного из пострадавших госпитализировали.
- В тот же день российская оккупационная армия ударила по селу Михайловка Бериславского района Херсонской области, в результате чего получила ранение пожилая женщина.
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