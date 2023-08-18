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Россияне ударили по Пункту несокрушимости в Часовом Яру: ранены четверо гражданских

18 августа, 2023 пятница
20:06
Война с Россией

Российские террористы в пятницу, 18 августа, обстреляли Пункт несокрушимости в Часовом Яру Донецкой области, в результате чего четверо гражданских получили ранения

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что город Часов Яр обстреляли, вероятно, из артиллерии.

"Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с Пунктом несокрушимости, где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и т.д.", - говорится в сообщении.

Ранения получили две женщины, 73 и 76 лет, которые в момент российских обстрелов были на улице, и 67-летний работник гуманитарного штаба. Кроме того, 72-летний мужчина был госпитализирован с множественными осколочными ранениями.

"Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбило окна и двери, изуродованы кровля и балконы", - добавили в прокуратуре.

  • Днем 18 августа россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются.
  • В тот же день российские кафиры атаковали село Веривка и город Берислав Херсонской области, в результате чего пострадали три человека, среди них - 17-летняя девушка.
Украина
Россия
російська армія
Донетчина
окупанти
воєнні злочини Росії
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