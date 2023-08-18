Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что город Часов Яр обстреляли, вероятно, из артиллерии.

"Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с Пунктом несокрушимости, где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и т.д.", - говорится в сообщении.

Ранения получили две женщины, 73 и 76 лет, которые в момент российских обстрелов были на улице, и 67-летний работник гуманитарного штаба. Кроме того, 72-летний мужчина был госпитализирован с множественными осколочными ранениями.

"Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбило окна и двери, изуродованы кровля и балконы", - добавили в прокуратуре.