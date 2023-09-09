Россияне ударили по приграничью Черниговщины: ранен гражданский

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что село Костобобров Семеновской ОТГ россияне обстреляли утром из артиллерийского вооружения.

"В результате обстрела тяжело ранен 68-летний местный житель. Он доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждения получили хозяйственные постойки на территории хозяйства пострадавшего.