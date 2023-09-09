Россияне ударили по приграничью Черниговщины: ранен гражданский
Российская оккупационная армия в субботу, 9 сентября, обстреляла село Костобобров на приграничье Черниговской области, в результате чего гражданский мужчина получил ранения
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что село Костобобров Семеновской ОТГ россияне обстреляли утром из артиллерийского вооружения.
"В результате обстрела тяжело ранен 68-летний местный житель. Он доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Кроме того, повреждения получили хозяйственные постойки на территории хозяйства пострадавшего.
- 9 сентября русская армия также атаковала поселок Солнечный Херсонской области. В результате вражеского обстрела погиб мужчина.
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