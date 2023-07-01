Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Отмечается, что в субботу, 1 июля, российские оккупанты ударили по населенным пунктам Малая Токмачка и Преображенка.

Во время обстрела Малой Токмачки в результате вражеской атаки погиб 51-летний местный житель, а в Преображенке - ранены 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Отмечается, что им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Малашко сообщил, что специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.