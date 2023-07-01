Россияне ударили по прифронтовым селам наЗапорожье: есть погибший и раненые
Оккупанты нанесли удар по прифронтовым селам Запорожской области. В результате атак погиб мужчина, еще два человека получили ранения
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Отмечается, что в субботу, 1 июля, российские оккупанты ударили по населенным пунктам Малая Токмачка и Преображенка.
Во время обстрела Малой Токмачки в результате вражеской атаки погиб 51-летний местный житель, а в Преображенке - ранены 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Отмечается, что им предоставляется необходимая медицинская помощь.
Кроме того, Малашко сообщил, что специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.
- За прошедшие сутки, 30 июля, враг совершил 54 обстрела по 18 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак повреждены 26 жилых и хозяйственных объектов.
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