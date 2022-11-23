Россияне ударили по пожарной части в Бахмуте, 3 человека пострадали
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Бахмут Донецкой области 22 ноября
Один из снарядов попал в фасад 47-й пожарно-спасательной части города, сообщили в ГСЧС Украины.
В результате обстрела личный состав не пострадал, ранения получили 3 гражданских лица (мужчины 1986 г.р., 1979 г.р. и 1969 г.р.). Спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим и на скорой автомобиле транспортировали их в лечебное учреждение города Бахмут.
Обломками повреждены пассажирское стекло пожарной автоцистерны, 3 оконных проема и облицовка 3-х въездных ворот здания части.
- Напомним, 22 ноября кафиры убили гражданского в Бахмуте. Еще сообщается о восьмерых раненых в Донецкой области
- В Генштабе рассказали , что россияне пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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