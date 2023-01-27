Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

"Еще одна разрушенная пожарная часть на востоке. Еще одно доказательство того, что россияне сознательно охотятся за теми, кто, несмотря на ежедневные обстрелы, продолжает спасать людей", - написал он.

Также Крук добавил, что во время обстрела получили ранения спасатели, двое из них были госпитализированы.

Где именно произошел обстрел, глава ГСЧС не уточнил.

За минувшие сутки 26 января россияне убили 6 мирных жителей Донбасса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb