Россияне ударили по поселку Нью-Йорк в Донецкой области: ранены 4 человека
Российская оккупационная армия в пятницу, 21 июля, нанесла авиаудары по поселку Нью-Йорк Донецкой области, в результате чего ранения получили четыре человека
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Он отметил, что россияне нанесли три авиационных удара по поселку Нью-Йорк. Сейчас известно о четырех раненых: трех женщинах и одном мужчине.
- 21 июля во время масштабной воздушной тревоги в Украине россияне ударили по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В Черниговской области погибли две женщины.
- В тот же день РФ обстреляла из артиллерии поселок Дружба Донецкой области. В результате атаки погибли два ребенка, пожилая женщина получила ранения.
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