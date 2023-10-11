Россияне ударили по поселку Купянск-Узловой: ранены два человека
Российские террористы в среду, 11 октября, обстреляли поселок Купянск-Узловой Харьковской области, в результате чего два человека получили ранения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, поселок Купянск-Узловой Купянского района оккупанты обстреляли из артиллерии. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом, в результате чего пострадали 72-летняя женщина и 43-летний мужчина.
"В настоящее время медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы", - добавил Синегубов.
- В тот же день российская армия ударила по ритуальному транспорту на кладбище Херсона. В результате взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта.
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