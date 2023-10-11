Россияне ударили по поселку Купянск-Узловой: ранены два человека

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, поселок Купянск-Узловой Купянского района оккупанты обстреляли из артиллерии. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом, в результате чего пострадали 72-летняя женщина и 43-летний мужчина.

"В настоящее время медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы", - добавил Синегубов.