Об этом сообщает Харьковская ОВА.

"Сегодня в 15:10 рашисты из артиллерии обстреляли село Петровка Богодуховского района. В результате вражеского удара получили ранения двое мужчин 1954 и 1970 годов рождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, были повреждены двухэтажка и административное здание. В результате обстрела по состоянию на 18:05 в Петровке отсутствует электроснабжение.