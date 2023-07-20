Россияне ударили по Петровке на Харьковщине: ранены двое мужчин
Российские войска в четверг, 20 июля, обстреляли село Петровка Харьковской области, в результате чего ранения получили двое мужчин
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
"Сегодня в 15:10 рашисты из артиллерии обстреляли село Петровка Богодуховского района. В результате вражеского удара получили ранения двое мужчин 1954 и 1970 годов рождения", - говорится в сообщении.
Кроме того, были повреждены двухэтажка и административное здание. В результате обстрела по состоянию на 18:05 в Петровке отсутствует электроснабжение.
- В результате российской атаки 20 июля на ряд областей юга в Одессе разрушены админздание, 4 пострадавших, а в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 18 раненых.
- 20 июля россияне нанесли удар по Волчанску в Харьковской области. Из-за вражеской атаки погиб 40-летний гражданский мужчина.
- Также в Харьковской области оккупанты из танков обстреляли поселок Казачья Лопань. Погиб 61-летний мужчина, попавший под обстрел, когда ехал в аптеку за лекарством.
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