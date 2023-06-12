Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Три управляемых авиабомбы врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации. К сожалению, от полученных травм погиб 48-летний мужчина", - написал он.

"32-летний раненый оперативно был доставлен в медучреждение", - добавил чиновник.

В Офисе генпрокурора уточнили, что удары оккупанты нанесли около полудня. Кроме жилых домов, повреждена насосная станция.

Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).