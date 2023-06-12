Россияне ударили по Орехову на Запорожье: один человек погиб, один ранен
Днем 12 июня российская оккупационная армия ударила по Орехову Запорожской области, в результате чего один человек погиб, еще один ранен
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Три управляемых авиабомбы врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации. К сожалению, от полученных травм погиб 48-летний мужчина", - написал он.
"32-летний раненый оперативно был доставлен в медучреждение", - добавил чиновник.
В Офисе генпрокурора уточнили, что удары оккупанты нанесли около полудня. Кроме жилых домов, повреждена насосная станция.
Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- 13 апреля РФ нанесла три авиаудара по Орехову на Запорожье.
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