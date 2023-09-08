Россияне ударили по окраине Торецка: ранены два подростка и их родители

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что россияне атаковали поселок Пивничное в 12:20, по предварительным данным, из артиллерии. Снаряд РФ попал в частный дом, в котором находилась семья.

"Ранены двое братьев, 14 и 15 лет, и их 37-летняя мать и 43-летний отец. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, поврежден соседний жилой дом.