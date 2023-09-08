Россияне ударили по окраине Торецка: ранены два подростка и их родители
Российские террористы в пятницу, 8 сентября, обстреляли поселок Пивничное на окраине Торецка, в результате чего ранены двое подростков и их родители
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что россияне атаковали поселок Пивничное в 12:20, по предварительным данным, из артиллерии. Снаряд РФ попал в частный дом, в котором находилась семья.
"Ранены двое братьев, 14 и 15 лет, и их 37-летняя мать и 43-летний отец. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Кроме того, поврежден соседний жилой дом.
- 8 сентября россияне сбросили авиабомбу на Одрадокаменку Херсонской области. Российская авиабомба убила трех гражданских - 2 женщин и мужчину. Четверо местных жителей ранены.
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