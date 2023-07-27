Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что под российские обстрелы попал 57-летний житель Одрадокаменки Тягинской общины. Он находился в собственном доме.

"У него диагностировали ранения голени и руки. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.