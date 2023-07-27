Россияне ударили по Одрадокаменке в Херсонской области: есть раненый
Российские оккупационные войска в четверг, 27 июля, обстреляли село Одрадокаменка Херсонской области, в результате чего один человек получил ранения
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что под российские обстрелы попал 57-летний житель Одрадокаменки Тягинской общины. Он находился в собственном доме.
"У него диагностировали ранения голени и руки. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
- В ночь на 27 июля РФ обстреляла поселок в Купянском районе Харьковской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина, четыре человека получили ранения.
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