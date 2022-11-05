Россияне ударили по одной из громад Никопольщины, ранена 9-летняя девочка
Вечером 5 ноября российские оккупанты ударили по одной из громад Никопольского района Днепропетровщины, в результате чего 9-летняя девочка получила ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Он отметил, что россияне из тяжелой артиллерии ударили по Мировской громаде Никопольского района. В результате обстрела поврежден жил жилой дом, в который попал снаряд, а также ранена 9-летняя девочка. Она сейчас в больнице.
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