Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что россияне из тяжелой артиллерии ударили по Мировской громаде Никопольского района. В результате обстрела поврежден жил жилой дом, в который попал снаряд, а также ранена 9-летняя девочка. Она сейчас в больнице.