Россияне ударили по Одесской области четырьмя ракетами, одну из них сбили над морем силы ПВО

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

По информации ОК "Юг, ракетный удар по Одесчине был нанесен в 11:00. Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря россияне выпустили четыре ракеты воздушного базирования. Пострадавших в результате обстрелов нет.

"Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожара", – говорится в сообщении.

Еще одна ракета попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, когда мост и не функционирует.

Утром 18 июля оккупанты обстреляли город Торецк в Донецкой области. Один из снарядов попал в гражданский объект – двухэтажный дом – погибли 6 человек.

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