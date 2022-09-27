Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Как отмечается в сообщении, по Одесщине враг нанес ракетный удар двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря. Из крымского направления были выпущены 2 ракеты класса "воздух – поверхность" Х-59.

Силы противовоздушной обороны уничтожили обе ракеты в воздухе.

Тем временем враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу. Истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 из направления Мелитополя. Она также уничтожена силами украинской противовоздушной обороны.

Вечером 27 сентября россияне ударили по Харькову, зафиксировано по меньшей мере 4 прилета, в некоторых районах города исчез свет.

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