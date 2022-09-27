Россияне ударили по Одесчине и Кривому Рогу ракетами Х-59. Их сбила украинская ПВО
Вечером 27 сентября россияне нанесли ракетные удары с истребителей Су-35 по Кривому Рогу и Одессе. В обоих случаях сработала украинская противовоздушная оборона
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
Как отмечается в сообщении, по Одесщине враг нанес ракетный удар двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря. Из крымского направления были выпущены 2 ракеты класса "воздух – поверхность" Х-59.
Силы противовоздушной обороны уничтожили обе ракеты в воздухе.
Тем временем враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу. Истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 из направления Мелитополя. Она также уничтожена силами украинской противовоздушной обороны.
- Вечером 27 сентября россияне ударили по Харькову, зафиксировано по меньшей мере 4 прилета, в некоторых районах города исчез свет.
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