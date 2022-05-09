Россияне ударили по Одесщине четырьмя ракетами из оккупированного Крыма
В понедельник, 9 мая, россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Одесской области с территории временно оккупированного Крыма
Об этом сообщает Одесский городской совет в telegram .
По официальной информации оперативного командования "Юг", по Одесщине был нанесен удар четырьмя ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион" в Крыму.
"Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Но очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону", - предупредили в горсовете.
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