Россияне ударили по Одесщине четырьмя ракетами из оккупированного Крыма

Об этом сообщает Одесский городской совет в telegram .

По официальной информации оперативного командования "Юг", по Одесщине был нанесен удар четырьмя ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион" в Крыму.

"Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Но очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону", - предупредили в горсовете.

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