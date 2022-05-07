Россияне ударили по Одесщине четырьмя крылатыми ракетами из стратегической авиации

Об этом сообщает Одесский городской совет в telegram .

По официальной информации оперативного командования "Юг" по Одесщине нанесен ракетный удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

"Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население. Украинская нация - несгибаемая: пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим. Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным Силам и Силам обороны выполнять свои задачи", - призвали в горсовете.

26 апреля Одесщину атаковали три крылатые ракеты и повредили мост из-за Днестровского лимана.

27 апреля россияне повторно сбросили ракеты на мост из-за Днестровского лимана.

2 мая российские кафиры нанесли очередной ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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