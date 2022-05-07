Россияне ударили по Одесщине четырьмя крылатыми ракетами из стратегической авиации
В субботу, 7 мая, российские оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением стратегической авиации
Об этом сообщает Одесский городской совет в telegram .
По официальной информации оперативного командования "Юг" по Одесщине нанесен ракетный удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.
"Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население. Украинская нация - несгибаемая: пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим. Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным Силам и Силам обороны выполнять свои задачи", - призвали в горсовете.
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