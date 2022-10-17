Россияне ударили по Одесчине ракетой Х-59, поражен объект инфраструктуры

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесчине. С направления Черного моря из самолета Су-35 выпущена ракета Х-59, которой поражен один из объектов инфраструктуры области", – говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без человеческих потерь.

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