Россияне ударили по Одесчине ракетой Х-59, поражен объект инфраструктуры
Враг нанес по Одесчине ракетный удар с направления Черного моря: из самолета Су-35 выпущена ракета Х-59
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесчине. С направления Черного моря из самолета Су-35 выпущена ракета Х-59, которой поражен один из объектов инфраструктуры области", – говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без человеческих потерь.
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