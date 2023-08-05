Об этом сообщает Суспільне , ссылаясь на слова председателя Новослободской громады Ольги Гаркавенко.

Отмечается, что обстрел произошел днем, около 14:30.

По словам Гаркавенко, погиб гражданский мужчина 1960 года рождения, находившийся в собственном дворе.