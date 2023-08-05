Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне ударили по Новослободской громаде в Сумской области, погиб человек
Обновлено

Россияне ударили по Новослободской громаде в Сумской области, погиб человек

5 августа, 2023 суббота
19:26
Война с Россией

Российская оккупационная армия в субботу, 5 августа, обстреляла Новослободскую громаду Сумской области, в результате чего погиб мужчина

Об этом сообщает Суспільне , ссылаясь на слова председателя Новослободской громады Ольги Гаркавенко.

Отмечается, что обстрел произошел днем, около 14:30.

По словам Гаркавенко, погиб гражданский мужчина 1960 года рождения, находившийся в собственном дворе.

  • В июне генерал Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться . "Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.
  • 10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей из пятикилометровой зоны от государственной границы Украины .
  • 14 июля заместитель Сумской районной администрации Владимир Бицак в эфире Еспресо рассказал , что уже составляются списки людей, желающих эвакуироваться из приграничных громад Сумщины из-за постоянных обстрелов с территории РФ.
Украина
російська армія
Сумщина
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Війна проти Росії ЗСУ
4 августа, 2023 пятница
Генштаб Эстонии оценил шансы войск РФ прорвать оборону Украины в ближайшее время
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
4 августа, 2023 пятница
Десантный корабль "Оленегорский горняк" домой не вернется, - ВМС Украины о взрывах в Новороссийске
Володимир Огризко
5 августа, 2023 суббота
Огрызко об обсуждении украинской Формулы мира в Саудовской Аравии: Там не будет решений
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
5 августа
19:11
Эксклюзив
Забрали базу и оружие: Фейгин о ликвидации ЧВК Вагнера в РФ
18:59
Около 50% украинских дипломатов не возвращаются из-за границы, - "Зеркало недели"
18:25
В Нью-Йорке вспыхнули беспорядки из-за того, что популярный стриммер пообещал бесплатно раздавать игровые приставки
18:03
OPINION
Макрон против Пригожина
18:00
Эксклюзив
Ложь на ровном месте: польский политик о влиянии украинского зерна и продуктов на разбалансированность рынка Польши
17:53
Болгарія та США навчання
Болгария и США начали совместные учения военно-воздушных сил
17:53
Эксклюзив
Фейгин рассказал, как россияне реагируют на дроны в Москве
17:12
Оккупанты заявили об уничтожении украинского морского дрона вблизи Севастополя
16:40
Live
В Саудовской Аравии начался саммит по обсуждению украинской Формулы мира. Текстовый онлайн
16:37
На оккупированных территориях старшеклассникам раздают дневники с гербом РФ и текстом присяги, - СМИ
16:19
Обзор
Усик – конкурент Зеленского? Ярмоленко зажигает в УПЛ, а сборная теряет лидера за год до Олимпиады: обзор украинского спорта за неделю
16:01
В Украине количество утопленников увеличилось на 20%, - МВД
16:00
OPINION
Поляки должны без разговоров сбивать вражеские вертолеты
15:56
Обновлено
В Грузии количество погибших из-за оползня возросло до 14. Среди них журналистка из Украины
15:39
Эксклюзив
Польский политик Мирослав Чех: В избирательной кампании в Польше под раздачу попала Украина
15:25
электроэнергиия
Мощность украинской электрогенерации увеличилась на тысячу мегаватт
15:23
Ученые научили искусственный интеллект предупреждать о будущих пандемиях
15:15
Обновлено
Беларусь покинули 11 боевых вертолетов и 9 истребителей РФ, - Гаюн
15:14
Евро упал в цене: курс валют на сегодня
15:03
Эксклюзив
В Силах обороны назвали причины отсутствия ракетоносителей РФ в Черном и Азовском морях
14:50
Возможны грозы, штормовой ветер и жара до +40°C: синоптик Наталья Диденко о погоде 6 августа
14:34
Готовятся к "выборам" в Мелитополе: Оккупанты завозят россиян и не выпускают жителей из города
14:09
В Днепропетровской области от удара током погиб водитель экскаватора
14:09
Новороссийск: Украина объявила об угрозе российским портам в Черном море
14:02
OPINION
Атака на российский танкер: украинцы перехватили инициативу в море
14:01
Украденное украинское зерно оккупанты вывозят через порты в Крыму
13:57
На Джарилгаче в течение 5 дней пылает ценная степная часть
13:53
Эксклюзив
Вызов Москве: Фейгин об обсуждении Формулы мира Зеленского в Саудовской Аравии
13:43
"Российские цели – это лучший полигон для украинского оружия": Данилов об атаках дронов на РФ
13:21
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект для противодействия громким "гонщикам" в городах
13:12
Сергей Шойгу
В России утверждают, что Шойгу якобы побывал на территории Украины
13:05
Украинские полярники показали Антарктиду в розовом цвете
12:29
В Одесской области произошло смертельное ДТП: погиб водитель, пассажирку госпитализировали
12:11
Продавал "непригодность" за 10 тыс. долларов: в Киеве задержали начальника Голосеевского военкомата
12:07
OPINION
Виктор Таран
Воевать будут все
12:03
В Японии сломали правительственную почту: подозревают китайских хакеров
11:55
Россияне утром били артиллерией по Херсонщине: есть раненый и травмированы
11:47
Впервые в Украине: Минобороны утвердило летнюю полевую форму для женщин
11:42
В Пакистане экс-премьера осудили на 3 года за коррупцию
11:07
Обзор
Киев дипломатично хочет изолировать Москву и чем чревато контрнаступление Украины без решающих успехов к осени. Акценты мировых СМИ 5 августа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV