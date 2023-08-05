Россияне ударили по Новослободской громаде в Сумской области, погиб человек
Российская оккупационная армия в субботу, 5 августа, обстреляла Новослободскую громаду Сумской области, в результате чего погиб мужчина
Об этом сообщает Суспільне , ссылаясь на слова председателя Новослободской громады Ольги Гаркавенко.
Отмечается, что обстрел произошел днем, около 14:30.
По словам Гаркавенко, погиб гражданский мужчина 1960 года рождения, находившийся в собственном дворе.
- В июне генерал Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться . "Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумщины, особенно не выбирая методы. Россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", - отметил он.
- 10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей из пятикилометровой зоны от государственной границы Украины .
- 14 июля заместитель Сумской районной администрации Владимир Бицак в эфире Еспресо рассказал , что уже составляются списки людей, желающих эвакуироваться из приграничных громад Сумщины из-за постоянных обстрелов с территории РФ.
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