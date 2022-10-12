English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне ударили по Никополю зажигательными боеприпасами

Россияне ударили по Никополю зажигательными боеприпасами

12 октября, 2022 среда
01:26
война с Россией Никополь

Вечером 11 октября российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил в Telegram глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

При этом Евтушенко отметил, что оккупанты применили зажигательные боеприпасы, но сразу получили ответ.

"Твари сегодня начали рано утром, из РСЗО, использовали зажигательные боеприпасы. Радует, что в ответ сразу прилетело", - написал Евтушенко.

Глава Никопольской РВА также опубликовал видео, свидетельствующее, что оккупанты ударили в 21:56.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Днепропетровщина
Никополь
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Виталий Портников
Автор Виталий Портников
11 октября, 2022 вторник
Империя Путина уже рушится
10 октября, 2022 понедельник
Лукашенко и Путин договорились о развертывании общего фронта
Автор Антин Борковский
9 октября, 2022 воскресенье
Путин и его окружение реально напуганы, – Пионтковский
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.3
    Покупка 40.3
    Продажа 41.3
  • EUR
    Покупка 38.72
    Продажа 39.95
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
12 октября
01:28
Инфографика
Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после ничьи с "Реалом"
01:10
ВСУ уничтожили воинскую часть РФ в Херсонской области и базу оккупантов в Мелитополе
01:02
Немецкая система ПВО IRIS-T прибыла в Украину
00:49
В Николаеве прогремели взрывы
00:40
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 октября
00:23
Обновлено
В Запорожье прогремели взрывы. Россия атаковала город ракетами
00:20
"Челси" в большинстве обыграл "Милан" в Лиге чемпионов
00:09
В Украину прибыли 4 дополнительных HIMARS от США
2022, вторник
11 октября
23:56
"Шахтер" на последних секундах матча потерял победу над "Реалом" в Лиге чемпионов
23:27
G7
"Привлечем Путина к ответственности": G7 осудила удары РФ по гражданским, попытки аннексии территорий Украины и ядерные угрозы
21:57
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Кремль как фашистский Третий Рейх, не имея возможности побеждать на поле боя, прибегает к ракетному террору. Колонка Сергея Згурца
21:56
"Спасибо братьям-полякам": за двое суток украинские ЗРК сбили 9 из 11 дронов "Shahed-136", - Залужный
21:38
Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Китай
21:22
США начали доставку в Украину первых систем ПВО NASAMS и планируют ускорить поставки остальных
21:08
Эксклюзив
Енс Столтенберг
Заявление Столтенберга, что победа РФ в Украине станет поражением НАТО, – это приглашение россиян к капитуляции, - дипломат Харченко
20:45
Обновлено
В США заявили, что Маск разговаривал с Путиным перед озвучкой "мирного плана" по Украине. Предприниматель возразил
20:38
OPINION
Вадим Денисенко
Путин торопится. И одновременно не знает, что делать
20:35
Иран и Россия объединят сети банковских карт
20:26
Эксклюзив
Николаев будет в относительной безопасности, если отодвинуть россиян на несколько десятков километров от левого берега Днепра, - пресс-офис
20:23
После массированных ударов РФ по Украине Китай призвал к переговорам с Кремлем
20:17
Эксклюзив
Коллаборанты сбежали из села, которое стало новым ключевым узлом обороны РФ в Херсонской области, - политолог Молчанов
20:13
Обновлено
В Белгородской области РФ горят электроподстанция и нефтебаза. Губернатор обвиняет ВСУ
20:12
На одном из полигонов РФ более 100 мобилизованных подняли бунт, - Генштаб
20:08
гривны
Банкноты 5, 10, 20 и 100 грн образца 2003–2007 годов с января будут изыматься из обращения, - НБУ
19:58
СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана, - СМИ
19:48
Оккупанты обстреляли из минометов приграничья Сумщины и Черниговщины, один человек погиб, еще 4 ранены
19:48
В Херсонской области ВСУ уничтожили около сотни оккупантов и тридцати единиц их вооружения и техники
19:32
Грузия, Азербайджан и Турция начали совместные военные учения
19:22
В разговоре генерала Остина с Шойгу американцы сообщили, что могут сделать с Россией
19:18
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:09
Обновлено
В Украину вернулись 32 воина: состоялся очередной обмен пленными
19:03
Эксклюзив
G20
Байден и Зеленский должны быть инициаторами перемен в новой стратегии миропорядка на G20, - генерал Маломуж
19:00
МВФ
Самым сложным будет 2023 год. МВФ обнародовал новые прогнозы состояния мировой экономики
18:58
В деоккупированных Лимане и Святогорске эксгумировали 78 тел в местах массовых захоронений
18:52
Эксклюзив
Ракетные удары по гражданской инфраструктуре являются фирменным стилем нового командующего оккупационными войсками РФ Суровикина, - представитель украинской разведки Юсов
18:44
OPINION
Самая большая ошибка Путина – убийство гражданских
18:40
Главный кот Британии спас резиденцию Лиз Трасс от лисы
18:38
Признать РФ государством – спонсором терроризма и учредить трибунал для рассмотрения российских преступлений: Ассоциация семей защитников Азовстали выступила в ПАСЕ
18:30
Эксклюзив
Николай Маломуж
Украина должна действовать на опережение и бить по военным объектам РФ, - генерал Маломуж
18:12
Государство-террорист, международный трибунал и выдворение из Совбеза ООН: парламент Эстонии проголосует резолюцию по РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV