Россияне ударили по Никополю зажигательными боеприпасами
Вечером 11 октября российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщил в Telegram глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
При этом Евтушенко отметил, что оккупанты применили зажигательные боеприпасы, но сразу получили ответ.
"Твари сегодня начали рано утром, из РСЗО, использовали зажигательные боеприпасы. Радует, что в ответ сразу прилетело", - написал Евтушенко.
Глава Никопольской РВА также опубликовал видео, свидетельствующее, что оккупанты ударили в 21:56.
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