Россияне ударили по Никополю зажигательными боеприпасами

Об этом сообщил в Telegram глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

При этом Евтушенко отметил, что оккупанты применили зажигательные боеприпасы, но сразу получили ответ.

"Твари сегодня начали рано утром, из РСЗО, использовали зажигательные боеприпасы. Радует, что в ответ сразу прилетело", - написал Евтушенко.

Глава Никопольской РВА также опубликовал видео, свидетельствующее, что оккупанты ударили в 21:56.

Ранее, в ночь на 9 октября, оккупанты выпустили по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин около 70 снарядов из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии.

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