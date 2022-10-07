Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Оккупанты шесть раз за ночь обстреляли Никопольщину из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. По предварительным данным, дети не пострадали.

По Никополю оккупанты выпустили около 40 снарядов, повредили несколько многоэтажек, более 10 частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

В Марганецком обществе обследуют пораженные территории и уточняют масштабы разрушений.

В других районах была воздушная тревога, однако обошлось без российских обстрелов. По состоянию на 08.08 ситуация тоже спокойная.