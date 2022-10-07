Россияне ударили по Никополю почти 40 снарядами: повреждены дома, предприятие, электросети
В Никопольском районе Днепропетровщины в ночь на 7 октября россияне обстреляли более 10 домов, транспортное предприятие и газопроводы
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
Оккупанты шесть раз за ночь обстреляли Никопольщину из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. По предварительным данным, дети не пострадали.
По Никополю оккупанты выпустили около 40 снарядов, повредили несколько многоэтажек, более 10 частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.
В Марганецком обществе обследуют пораженные территории и уточняют масштабы разрушений.
В других районах была воздушная тревога, однако обошлось без российских обстрелов. По состоянию на 08.08 ситуация тоже спокойная.
- В ночь на 6 октября в трех общинах Днепропетровщины россияне обстреляли дома, предприятие, хозяйственные постройки и электролинии.
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