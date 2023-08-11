Россияне ударили по Никополю из артиллерии: ранена женщина
В пятницу, 11 августа, российские террористы атаковали Никополь в Днепропетровской области из артиллерии. В результате одна женщина получила ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Российская армия еще раз ударила по городу из тяжелой артиллерии.
В результате вражеской атаки пострадала 71-летняя женщина. По данным главы ОВА, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме этого, повреждено 15 частных домов, 6 хозяйственных построек, авто. Также изуродованы 5 линий электропередачи.
- Российские оккупанты в ночь на 9 августа били артиллерией по Никополю и Марганецкой громаде. В результате атак погиб 18-летний парень, также три человека получили ранения.
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