Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Российская армия еще раз ударила по городу из тяжелой артиллерии.

В результате вражеской атаки пострадала 71-летняя женщина. По данным главы ОВА, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме этого, повреждено 15 частных домов, 6 хозяйственных построек, авто. Также изуродованы 5 линий электропередачи.