Россияне ударили по Никополю дронами и артиллерией: ранена женщина
Российская оккупационная армия в пятницу, 6 октября, атаковала Никополь на Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией, в результате чего одна женщина получила ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, враг попал по городу четырьмя дронами-камикадзе и трижды обстрелял артиллерией. В результате одной из российских атак 44-летняя женщина получила осколочные ранения: ее госпитализировали.
"Повреждены админздание, инфраструктурный объект и гостиница. Изуродованы 2 частных дома, несколько авто и линия электропередачи", - отметил глава ОВА.
Он добавил, что в остальных районах области на протяжении суток было спокойно.
- Утром 5 октября россияне обстреляли город Никополь на Днепропетровщине из артиллерии. В ходе обстрела пострадала 64-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.
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