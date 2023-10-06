Россияне ударили по Никополю дронами и артиллерией: ранена женщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, враг попал по городу четырьмя дронами-камикадзе и трижды обстрелял артиллерией. В результате одной из российских атак 44-летняя женщина получила осколочные ранения: ее госпитализировали.

"Повреждены админздание, инфраструктурный объект и гостиница. Изуродованы 2 частных дома, несколько авто и линия электропередачи", - отметил глава ОВА.

Он добавил, что в остальных районах области на протяжении суток было спокойно.