Россияне ударили по Никопольщине из "градов": погиб человек, разрушен жилой дом
В среду, 9 ноября, оккупанты нанесли удар из "градов" по Никопольщине, в результате чего был разрушен жилой дом и погиб человек
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Он отметил, что обстреляли Марганецкую громаду. В результате погиб местный житель. Также разрушен жилой дом, в который прилетел российский снаряд.
Детали обстрелов выясняются.
- 6 ноября россияне обстреливали Никопольщину, в результате чего ранение получила девятилетняя девочка.
- Также оккупанты били по Никопольщине 7 ноября.
- 8 ноября в результате обстрела Никопольщины изувечены дома, предприятия и газовод.
- В ночь на 9 ноября Никопольщину тоже обстреливали. Во время них враги сами понесли потери.
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