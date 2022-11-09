Россияне ударили по Никопольщине из "градов": погиб человек, разрушен жилой дом

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что обстреляли Марганецкую громаду. В результате погиб местный житель. Также разрушен жилой дом, в который прилетел российский снаряд.

Детали обстрелов выясняются.

6 ноября россияне обстреливали Никопольщину, в результате чего ранение получила девятилетняя девочка.

Также оккупанты били по Никопольщине 7 ноября.

8 ноября в результате обстрела Никопольщины изувечены дома, предприятия и газовод.

В ночь на 9 ноября Никопольщину тоже обстреливали. Во время них враги сами понесли потери.