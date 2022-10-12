Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

РФ всю ночь била по Никополю и выпустила по городу более ста снарядов. Один из них попал в частный дом, ранил 6-летнюю девочку с матерью. Также пострадала еще одна женщина. Все они в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Кроме того, оккупанты повредили в городе более 30 многоэтажек и частных домов, газопровода и линии электропередачи, два предприятия, два детсада, школу, магазины и офис благотворительной организации.

В Марганецкой и Мировской общинах люди не пострадали. Масштабы разрушений уточняют.

В ночь на 9 октября оккупанты выпустили по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин около 70 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали дома, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская, предприятия, машины.

11 октября российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня и применили зажигательные боеприпасы, но получили отпор.

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