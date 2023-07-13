Россияне ударили по Никольскому на Херсонщине: погибла женщина
Днем 13 июля российская оккупационная армия ударила из артиллерии по селу Никольское в Херсонской области, в результате чего погибла пожилая женщина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Отмечается, что около 12:00 один из снарядов попал во двор 85-летней женщины, она погибла.
"Врачам, прибывшим на место трагедии, осталось лишь констатировать смерть. Женщина получила ранения несовместимые с жизнью", - добавил глава ОВА.
- 12 июля россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Они попали в дом, где находились пожилые супруги, в результате чего муж погиб, а его жена получила ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное