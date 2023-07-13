Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Отмечается, что около 12:00 один из снарядов попал во двор 85-летней женщины, она погибла.

"Врачам, прибывшим на место трагедии, осталось лишь констатировать смерть. Женщина получила ранения несовместимые с жизнью", - добавил глава ОВА.