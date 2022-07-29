Россияне ударили по Николаеву кассетными снарядами: 5 человек погибли, 7 пострадали
Россияне около 9:57 29 июля обстреляли Николаев кассетными боеприпасами, в результате чего погибли 5 человек, еще 7 получили ранения
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .
По его словам, из-за успехов ВСУ оккупанты изменили тактику. Так, 28 июля они обстреляли спальный район Николаева и повредили многие дома. Утром 29 июля они ударили по другому району.
"Рядом с остановкой общественного транспорта 12 человек лежит на земле. Скорые уехали работают", - отметил Виталий Ким.
Глава ОВА отметил , что по состоянию на 10:38 известно о 7 раненых и 5 погибших.
Он призвал людей быть осторожными и следить за воздушной тревогой.
Ранее мэр города Александр Сенкевич в телеграмме написал, что россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами.
"Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые", - подчеркнул он.
Мэр напомнил, что в городе продолжается воздушная тревога и попросил николаевцев оставаться в укрытиях. Ее объявили в 9:53.
- Вечером 28 июля в Николаеве прогремело несколько взрывов . Оккупанты обстреляли жилые дома и ранили женщину.
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