Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .

По его словам, из-за успехов ВСУ оккупанты изменили тактику. Так, 28 июля они обстреляли спальный район Николаева и повредили многие дома. Утром 29 июля они ударили по другому району.

"Рядом с остановкой общественного транспорта 12 человек лежит на земле. Скорые уехали работают", - отметил Виталий Ким.

Глава ОВА отметил , что по состоянию на 10:38 известно о 7 раненых и 5 погибших.

Он призвал людей быть осторожными и следить за воздушной тревогой.

Ранее мэр города Александр Сенкевич в телеграмме написал, что россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами.

"Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые", - подчеркнул он.

Мэр напомнил, что в городе продолжается воздушная тревога и попросил николаевцев оставаться в укрытиях. Ее объявили в 9:53.

Вечером 28 июля в Николаеве прогремело несколько взрывов . Оккупанты обстреляли жилые дома и ранили женщину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb