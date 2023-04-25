Россияне ударили по музею в Купянске на Харьковщине: 5 человек ранены, по меньшей мере двое под завалами
Утром 25 апреля российское войско обстреляло центр города Купянск на Харьковщине, попав в Краеведческий музей
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг нанес удар по центру г. Купянск. Зафиксировано попадание в здание Краеведческого музея", - подчеркнул он.
По предварительной информации, 5 гражданских получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами.
Руководитель ОПУ Андрей Ермак отметил, что россияне били с С-300.
На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется.
- В течение 24 апреля российские войска били по Харьковской области. В результате артиллерийских обстрелов в Дворичной погибла женщина.
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