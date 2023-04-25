Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг нанес удар по центру г. Купянск. Зафиксировано попадание в здание Краеведческого музея", - подчеркнул он.

По предварительной информации, 5 гражданских получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак отметил, что россияне били с С-300.

На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется.