Россияне ударили по молоковозу в Сумской области, есть двое погибших

Об этом сообщила Сумская ОВА в телеграмме.

"Новослободская община: в 5 утра россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов общины - 2 прилета. В результате обстрела погибли 2 человека (водитель молоковоза и экспедитор)", - отметили в администрации.

Также ночью РФ атаковала Краснопольскую общину, сообщается о двух прилетах из минометов.

"Просим в очередной раз жителей области быть особенно осторожными и находиться в безопасности, особенно жителей приграничных общин", - подчеркнули в ОВА.