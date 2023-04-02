Россияне ударили по молоковозу в Сумской области, есть двое погибших
Около 5 утра 2 апреля РФ из минометов ударила по молоковозу в Сумской области, из-за обстрела погиб водитель автомобиля и экспедитор
Об этом сообщила Сумская ОВА в телеграмме.
"Новослободская община: в 5 утра россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов общины - 2 прилета. В результате обстрела погибли 2 человека (водитель молоковоза и экспедитор)", - отметили в администрации.
Также ночью РФ атаковала Краснопольскую общину, сообщается о двух прилетах из минометов.
"Просим в очередной раз жителей области быть особенно осторожными и находиться в безопасности, особенно жителей приграничных общин", - подчеркнули в ОВА.
- Напомним, за сутки 1 апреля российская армия 60 раз атаковала Херсонщину: повреждены частные и многоквартирные дома, есть погибший и раненые.
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