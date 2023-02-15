Россияне ударили по многоэтажке в Покровске: двое раненых
15 февраля российская армия ударила по многоэтажке в Покровске на Донетчине: известно о по меньшей мере двух раненых людях
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Отмечается, что 15 февраля россияне нанесли удар по Покровску: поражена многоэтажка. По предварительным данным, оккупанты применили ракеты.
В ГСЧС отчитывались, что из дома удалось спасти двух человек:
"Сегодня утром в результате обстрела г. Покровска произошло разрушение кровли и квартир на 5-м этаже 1-го и 2-го подъездов 5-этажного многоквартирного жилого дома. По состоянию на 10:45 спасателями на месте происшествия спасены 2 человека: по автолестнице из квартиры на 4-м этаже спасена женщина и из-под завала на 5-м этаже спасен мужчина".
- Напомним, за сутки 14 февраля российские оккупанты убили одного жителя Донецкой области, еще один человек получил ранения.
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