Россияне ударили по многоэтажке в Покровске: двое раненых

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отмечается, что 15 февраля россияне нанесли удар по Покровску: поражена многоэтажка. По предварительным данным, оккупанты применили ракеты.

В ГСЧС отчитывались, что из дома удалось спасти двух человек:

"Сегодня утром в результате обстрела г. Покровска произошло разрушение кровли и квартир на 5-м этаже 1-го и 2-го подъездов 5-этажного многоквартирного жилого дома. По состоянию на 10:45 спасателями на месте происшествия спасены 2 человека: по автолестнице из квартиры на 4-м этаже спасена женщина и из-под завала на 5-м этаже спасен мужчина".