Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Отмечается, что россияне атаковали многоэтажное здание в поселке Камышеваси.

В результате обстрела погибли две женщины 44 и 77 лет. Также 4 человека получили ранения – женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. По словам руководителя, пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение.