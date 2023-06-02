Россияне ударили по многоэтажке в Камышевахе: двое погибших, четверо раненых
Российские военные атаковали многоэтажку в Камышевасе Запорожской области. В результате обстрела два человека погибли, еще четверо получили ранения
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Отмечается, что россияне атаковали многоэтажное здание в поселке Камышеваси.
В результате обстрела погибли две женщины 44 и 77 лет. Также 4 человека получили ранения – женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. По словам руководителя, пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение.
- Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли 111 ударов по 22 городам и селам Запорожской области. В результате обстрела погиб мужчина, еще 2 человека ранены.
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