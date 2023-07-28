Россияне ударили по многоэтажке в Днепре: 3 пострадавших

Об этом сообщает МВД Украины.

"Днепр. Российские террористы попали в многоэтажку", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека.

Ранее об атаке сообщал народный депутат Александр Бакумов: "Государство – террорист нанес ракетный удар по жилой многоэтажке".

Все спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий.

"Это военное преступление, дерзкое нарушение законов и обычаев войны. Исполнители и заказчики – военные преступники. И они будут наказаны", - добавил он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар РФ: "Русские террористы".