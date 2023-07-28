Россияне ударили по многоэтажке в Днепре: 3 пострадавших
Российские террористы в пятницу, 28 июля, нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. В результате атаки пострадали 3 человека
Об этом сообщает МВД Украины.
"Днепр. Российские террористы попали в многоэтажку", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека.
Ранее об атаке сообщал народный депутат Александр Бакумов: "Государство – террорист нанес ракетный удар по жилой многоэтажке".
Все спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий.
"Это военное преступление, дерзкое нарушение законов и обычаев войны. Исполнители и заказчики – военные преступники. И они будут наказаны", - добавил он.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар РФ: "Русские террористы".
- Вечером среду, 5 июля, российские террористы использовали ударные БПЛА для обстрела города Днепр.
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